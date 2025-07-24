Çorum Devlet Hastanesi’nde ilk etapta; poliklinikler, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım servisinin yıl sonunda tamamlanacağını belirten Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu, iki ay önce Çorum’a geldiğinde eski hastane binasının güçlendirilmeyeceğini, yıkılacağını söylemişti.

Biz bu sözün takipçisiyiz.”

“ESKİ BİNA YIKILARAK 200 YATAKLI

HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR”

“Eski bina en kısa sürede yıkılarak 200 yataklı bir hastaneye dönüştürülmesi konusunda gerekli girişimler yapılmalı ve bir an önce harekete geçirilmelidir.

Böylece Çorum’a yakışır 200 yataklı bir devlet hastanesine kavuş olacağız.

Sağlık Bakanı ve Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden bu konuda müjdeli haberi bekliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi