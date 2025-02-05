Halkı parti binasına çağırmak yerine halkın ayağına giderek hizmet etme yolunu seçen CHP İl Başkanlığı, sıcak ilgi ve takdirle karşılandı.

Vatandaşlar, iktidara “kırmızı kart” göstererek, seçim sandığının getirilmesini istedi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Belediye Meclis Üyesi Av. Doğan Öksüz ve parti yöneticileri, Çorum’da ilk olarak Bahçelievler Mahallesi’nde bir apartmana konuk oldu.

Apartman sakinleri ile toplantı yapan CHP İl Başkanı Solmaz ve beraberindekiler, sorun ve talepleri yerinde dinledi, ülke ve yerel gündemin yanı sıra parti çalışmalarını değerlendirdi.

Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan CHP heyeti, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini anlattı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, vatandaşın ayağına gitmeye, çeşitli mahallelerde apartman toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini bildirerek, ülkemizin CHP iktidarına büyük ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Bir kez daha seçim talebini yineleyen Solmaz, “iktidar partisi artık ülkemizi yönetemiyor. Memuruyla, emeklisiyle, işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle toplumun tüm kesimleri gidişattan rahatsız. Alım gücü düştü, istihdam azaldı, işsizlik çoğaldı, piyasa tamamen durma noktasına geldi. Halkımız bu gidişatı hak etmiyor. Ülkesinin, çocuklarının geleceğini düşünen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz. Partimizin üye seferberliğine tüm halkımızdan destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanı adayını partimizin üyeleri belirleyecek. El ele, omuz omuza mücadele ederek ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacağız” dedi.

Editör: Haber Merkezi