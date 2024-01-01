Bahçelievler Mahallesi Bahar 6. Sokak sakinleri, sokaklarındaki koku ve pislikten dert yandı. İllallah eden mahalleli, Çorum Belediyesi’nin bir an önce çözüm üretmesini bekliyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan mahalle sakinlerinden Defne Karakuş, “Sokağımıza tavuk, cücük koyuyorlar. Bıktık bu pislikten kokudan. İğrenç bir görüntü, buna bir çözüm yolu bulunsun. Çocuklarımızın mikrop kapmasından endişe ediyoruz. Kaldırımda tavuk satıyorlar, tavukları da burada kesiyorlar kaldırımlar kanlar içinde. Bunu mümkünse belediye görsün. Burası pislikten geçilmiyor.” dedi.