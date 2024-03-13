*** Apple Computer'in kurucu ortağı ve CEO 'su, 56 yaşında ölen dolar milyarderi Steve JOBS 'ın son Vasiyet adlı yazısını önemsediğim için noktasına virgülüne dokunmadan değerli okuyucularla paylaşmak istedim.

İş hayatında büyük başarılara ulaştım. Kimilerinin gözünde hayatım başarının timsali.

Fakat işin dışında çok az neşem oldu benim.

İşin sonunda zenginliğim alışmış olduğum hayatın bana getirdiği tek gerçeklik ölümle yüzleştiğim şu anda, yatağımda uzanıp hayatımı gözlerimde canlandırırken, farkettim ki gururlandığım şöhretim ve servetim ölümün karşısında ne kadar da manasızmış.

Arabayı kullanmak için, size para kazandırması için birilerini işe alabilirsiniz ancak hastalığınızı taşıması için kimseyi işe alamıyorsunuz.

Kaybedilen maddi şeyler bulunabilir veya yerine başkası konur, fakat kaybedildiğinde bulunamayacak veya yeri dolmayacak tek şey var o da “hayat.”

Şu an hayatınızın hangi sahnesinde olursanız olun, zamanla o sahne perdesinin kapanması ile yüzleşeceksiniz.

Tavsiyem; ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza çok kıymet verin ve sevin.

Kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin.

Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllandıkça farkediyorsunuz ki 300 dolarlık saat te 30 dolarlık saat te aynı zamanı söylüyor. İç huzurun bu tarz şeylerle elde edilmediğini anlıyorsunuz.

İster first class, ister ekonomi uçun bilin ki o uçak düşerse siz de düşeceksiniz.

O yüzden umut ederim ki şunu anlarsınız; kahkaha attığınız, sohbet ettiğiniz, şarkılar söylediğiniz, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan, cennetten ve dünyadan konuştuğunuz ahbaplarınız, dostlarınız, eski arkadaşlarınız, anneniz, babanız, erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz varsa bilin ki gerçek mutluluk

onlarmış...

Çocuklarınızı zengin olması için eğitmeyin, onları mutlu olmaları için eğitin.

Böylelikle büyüdüklerinde her şeyin fiyatını değil değerini bilirler.

Yemeğinizi ilacınız gibi yiyin, aksi halde ilacı yemek yerine yersiniz.

Sizi seven kişi sizi asla bırakmayacaktır. Bırakmak için yüzlerce neden saysa da mutlaka sizde kalmak için sebep bulacaktır.

Bilin ki insan ile insan olabilmek arasında çok büyük fark var ve bunu anlayan çok az insan var.

Doğduğunuzda sevildiniz ve ölürken de sevileceksiniz.

Bu arada kalan zamanı başarmak zorundasınız.

Hayattaki en iyi altı doktor;

Güneş ışığı,

Dinlemek,

Egzersiz yapmak,

Sağlıklı yemek,

Kendine güven ve

Arkadaşlar.

Bunları hayatınızın her evresinde muhafaza edin ve sağlıklı bir ömrün tadını çıkarın.

Steve JOBS