Kurban Bayramının 2. günü Valilik önünde düzenlenen ve il protokolü ve Çorum halkının katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma törenine katılım üst düzeyde oldu. Şehrin tüm renklerini buluşturan bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayramlaşmaya Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Ulucami imam hatibi Mustafa Karhan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın bayram duasını okumasıyla devam etti.

Törenin devamında bir konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, “Bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yaşlıların ve hastaların hatırlandığı, birlik ve beraberlik ruhunun bizi birbirimize yakınlaştırdığı müstesna günlerdir” dedi.

Konuşmasının devamında Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan’da yaşanan insanlık dramına değinen Vali Dağlı “Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir an önce bu zalimce saldırıların sona ermesi en büyük dileğimiz. Her zaman olduğu gibi bugün de yardımlarımız ve dualarımızla mazlumların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.



Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da birer konuşma yaptığı törende daha sonra protokol üyeleri, tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşırken, program sırasında çeşitli ikramlarda bulunuldu, karşılıklı sohbetler edildi.