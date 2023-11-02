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Olay Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. ve Ş.Ç., Valilik ek bina önünde karşılaştıkları önceden husumetli oldukları S.G.'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtılar.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırıya ugrayan S.G., bina içerisine girerek saldırıdan kurtulurken, saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan M.A., polis ekiplerince uzaklaşmadan yakalandı.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırıya uğradığı iddia edilen S.G. ise binaya girdikten sonra kayıplara karıştı.