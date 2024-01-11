Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başta olmak üzere 81 ilin valisi Ankara’da toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Valiler Toplantısı’nın ilk oturumunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Valilere seslendi.



Bakan Yerlikaya toplantıda “Büyük devletlerin milletiyle bütünleşmiş ve kenetlenmiş olduğunu görürüz. Unutmayınız, ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor. Dokunduğunuz bir omuz, tuttuğunuz bir el devletle temas etmiş oluyor” diyerek dileğinin mesaisinin çoğunu sahada, halkın yanında geçiren yöneticilerin sayısının artması olduğunu söyledi.

Toplantının diğer oturumlarına da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve son olarak ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Valilerle buluştu.