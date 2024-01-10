Devletin ve hükümetlerin politikalarının başarıyla uygulanmasında kamu hizmetinin vatandaşın memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında şüphesiz en önemli sorumluluğu idarecilerin üstlendiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı tüm idarecilerin günün kutladı.

Vali Dağlı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “10 Ocak 1971 yılında mülki idare amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç tarihi olan 10 Ocak tarihi 1978 yılından itibaren Türk İdareciler Derneği tarafından “İdareciler Günü” olarak kutlanmaktadır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin temel taşı olan mülki idare amirlerimiz; devleti ve hükümeti temsil ederken devletin varlığı, gücü ve otoritesi ile birlikte şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki bağları güçlendirmektedirler.

Devletin ve hükümetlerin politikalarının başarıyla uygulanmasında, kamu hizmetlerinin vatandaşların memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında şüphesiz en önemli sorumluluğu idarecilerimiz üstlenmektedir. “Halka hizmet, hakka hizmettir.”, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturlarıyla memleketimize ve milletimize hizmeti en üstün şeref kabul eden idarecilerimiz, devletimizle vatandaşımız arasındaki bağı kuvvetlendirerek üstün bir gayretle görev yapmaktadırlar.

Ülkemizin gelişmesi için büyük bir fedakârlık ve çalışma azmiyle görev yapan, başta vali yardımcılarımız ile ilçelerimizde hizmet veren kaymakamlarımız olmak üzere, tüm mülki idare amirlerimizin “10 Ocak İdareciler Günü”nü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”