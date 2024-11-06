Çölyak hastalığı ve dernek hakkında bilgi alışverişinde bulunulan ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Mercan, çölyaklıların sorunları ile yakından ilgilendi. Dernek hakkında bilgi alarak üyelerine de selamını gönderdi.

Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak “Vali Yardımcımız Yeliz Mercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çorum Çölyak Derneği’nin gerçekleştirdiği faaliyet ve projeler hakkında bilgi verdik. Glütensiz mutfağımızın aktif olarak çalışıp burada sürekli glütensiz ürün imalatının olabilmesi için kendisinin desteğini istedik. Özellikle Milli Eğitim bünyesinde eğitim gören çölyaklı çocukların sorunları ve okul kantinlerindeki glütensiz ürünler hakkında konuştuk. Bize karşı yakın ilgi gösteren Vali Yardımcımız Yeliz Mercan’ı derneğimize davet ettik. Kendisine sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz. Çölyaklılar için çok faydalı bir ziyaret oldu. Hayırlı sonuçlara sebep olacağını umuyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi