Çiftçi, ilçede tadilatı tamamlanan Misak-ı Milli İlkokulu binası ile yapımı devam eden Redif Kışlası ve Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Evlik Camisi'nde çalışmaları inceledi.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, ziyaretlerde Vali Çiftçi'ye devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlere Çorum İl Özel Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser de katıldı.

(AA)