Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişleri Ekrem Olgun ve Faruk Söyler, Müfettişler Muhammed Aktaş ile Ali Güngör, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya veda ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında, birlikte gerçekleştirilen çalışmalar ve projelerin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, Oğuzlar Kaymakam Vekili Muhammed Turan, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve AK Parti Bayat İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ve beraberindeki heyet de Vali Dağlı’ya veda etti.

Vali Dağlı son olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların Çorum İl Müdürleri’ni ağırladı.

Editör: Haber Merkezi