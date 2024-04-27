Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen'in paydaş olduğu proje kapsamında bin öğrencinin 15 Mayıs’a kadar 406 sayfalık kitabı okuyarak öğretmenlerle tahlilini yapacağını ve kitaptaki bilgiler ışığında kompozisyon yazacağını anlatan Fatih Okumuş, değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin final programı ile verileceğini dile getirdi.

“Bir Bilenle Bilge Nesil” projesine Valilik olarak destek verdiklerini hatırlatan Vali Dağlı da eğitimle ilgili yapılan ve yapılacak olan her projenin çok kıymetli olduğunu da vurgulayarak projeye katılan öğrencilere başarı diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ