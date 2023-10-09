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Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın avukat kızı Sevde Sena Dağlı, 2018’de seçildiği AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu yedek üyeliğini, önceki gün yapılan Büyük Kongre sonunda da sürdürdü. Genç hukukçu, listede yeniden MKYK yedek üyesi olarak yer aldı.

1996 Antalya doğumlu olan Sevde Sena Dağlı, 2018’de 27. Dönem Ak Parti İstanbul 2. Bölge 26. Sıra Milletvekili Adayı olmuş, 2018-21 yılları arasında da AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren ve aynı üniversitede “özel hukuk” üzerine yüksek lisans yapan Sevde Sena Dağlı, aynı zamanda Uluslararası Genç hukukçular Derneği Kurucusu ve Başkanı.