Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Erkek Kur’an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması”nın Çorum il finali büyük bir heyecana sahne oldu.

Yarışma, hafızlık eğitimini teşvik etmek, Kur’an kurslarına katılımı artırmak ve Kur’an hizmetlerini toplumla daha fazla buluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Müftülüğün ev sahipliğindeki yarışmada jüri başkanlığını Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç üstlendi. Komisyonda ise Çorum Ulu Camii İmam Hatibi Mustafa Karahan ve İl Vaizi Perihan Ayvalı da jüri üyesi olarak yer aldı.

Yarışmaya, il genelindeki farklı hafızlık Kur’an kurslarındaki eğitim gören öğrenciler katılım sağladı. Kıyasıya geçen yarışmanın sonunda; Yunus Emre İnce – Çorum merkez Hıdırlık Kur’an Kursu öğrencisi Yunus Emre İnce il birincisi oldu. İskilip’ten Yusuf Eren Karabıyık ikinci, Sungurlu’dan Ömer Faruk Yılmaz ize üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ödül verdi.

Ödül töreninde konuşan yetkililer, hafızlık eğitiminin önemine dikkat çekerek, genç hafızların toplumda örnek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

İl birincisi Yunus Emre İnce, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde Bolu’da düzenlenecek olan bölge finalinde Çorum’u temsil edecek. İl Müftülüğü, başarılı öğrencimize bölge yarışmasında üstün başarılar dileyerek desteklerini ifade etti.

