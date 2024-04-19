Vali Dağlı, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve yönetimine iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştü. Vali Dağlı iadeyi ziyarette sendika yöneticilerinin şahsında üyelerine selamlarını iletti.
Vali Dağlı daha sonra ise Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.
Dağlı, her iki sendikada da çalışmalar hakkında bilgi alarak gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Selim Aydın ve Fatih Okumuş, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
Editör: HABER MERKEZİ