Vali Dağlı, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve yönetimine iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştü. Vali Dağlı iadeyi ziyarette sendika yöneticilerinin şahsında üyelerine selamlarını iletti.



Vali Dağlı daha sonra ise Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Dağlı, her iki sendikada da çalışmalar hakkında bilgi alarak gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Selim Aydın ve Fatih Okumuş, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

(Haber Merkezi)