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Samsun Valisi iken Çorum’a atanan Vali Zülkif Dağlı, ilçelere tanışma, kaynaşma, yatırımları inceleme ve sorunları yerinde tespit etme amaçlı ziyaretler düzenliyor.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile birlikte Oğuzlar İlçesini ziyaret eden Vali Dağlı, sorun ve talepleri yerinde tespit etti.



Vali Dağlı, ilçede ilk olarak Oğuzlar Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Vekili Muhammed Turan'dan brifing aldı. Dağlı ve beraberindeki heyet daha sonra Oğuzlar Belediyesi’ni de ziyaret ederek, Başkan Muzaffer Yıldırım'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Oğuzlar ilçe ziyareti programı kapsamında Oğuzlar Gençlik Merkezi'nde kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Vali Zülkif Dağlı, sorun ve talepleri dinledi.

Vali Zülkif Dağlı, 1994 yılında şehit olan J. Kom. Er Hüseyin Damar'ın ailesini de ziyaret ederek, Damar ailesinin acısını paylaştı, tüm şehitlerimiz için dua etti.

Esnafı da ziyaret eden Vali Dağlı, ilçenin en büyük gelir kaynağı olan Oğuzlar cevizi hakkında bilgi aldı, tesisleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.