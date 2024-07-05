Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet son olarak ağabeyi vefat eden Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kurt ile kayınbabası vefat eden İntegral Mühendislik ile Turkuaz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur’a taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Dağlı, beraberinde Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile birlikte ilk olarak ağabeyi Mustafa Kurt’u kaybeden Oda Başkanı İbrahim Kurt’u ziyaret ederken, daha sonra da Serkan Sabur’u taziyede bulundu.

Heyet ailelere sabır ve başsağlığı dileklerini iletirken ziyaretlerde merhumlar için dua okundu.

Editör: Haber Merkezi