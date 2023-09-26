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Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) yeryüzünü şereflendirdiği, insanlık tarihinin en müstesna en önemli hadiselerinden biri olan doğumu nedeni ile kutladığımız bir Mevlid Kandili’ne daha kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içinde olduğumuzu hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, “Mevlid-i Nebi gecemizin ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum” dedi.

Vali Dağlı mesajında şu görüşlere yer verdi. “Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır.

Tüm insanlık âlemine bir kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen, Peygamber Efendimiz’in dünyayı onurlandırdığı bu mübarek gecede, kendimizi sorgulamalı Allah’ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemiz için bu geceyi bir vesile olarak görmeli ve en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileklerimle.”