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İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesini ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Şube Başkanı Şahin Çalışkanoğlu ve yönetimi ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi’ni de ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Şube Başkanı Hüseyin Öztürk ve yönetimi ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İYC Şube Başkanı Şahin Çalışkanoğlu ve MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Öztürk ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı’ya teşekkür etti.