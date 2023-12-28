İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, Vali Dağlı’ya makamında ziyaret ederek İskilip OSB ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdiler.

Kaymakam Polat, İskilip’in hak ettiği yere çıkarılması için çaba harcadıklarını belirtirken, Fikret Kısar da, 1 Ocak 2023 tarihinde kurulan İSİAD’ın OSB’nin kuruluşu ile ilgili gelişmeler sağladığını anlattı.

Vali Dağlı ise müteşebbis heyetin ivedilikle oluşturulması ve Özel İdare kaynaklarından 8.5 milyon liralık harcın hemen yatırılması talimatını verdi.