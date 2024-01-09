Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ayrı ayrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Dağlı’nın başkanlığında “huzur ve asayiş” gündemli kurum toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki toplantıya Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile şube müdürleri katılırken, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki toplantıya ise Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ile kurum yetkilileri katıldı.

Her iki toplantıda da Çorum’un huzur ve sükunetini sağlamak amacıyla alınan ve alınacak tedbirler, yapılan çalışmalar ile mevcut durum ele alındı.