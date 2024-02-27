Vali Zülkif Dağlı ziyarette Çorum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinleri ve personeli ile sohbet ederek, onların yaşam koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.



Vali Dağlı, merkezdeki özel gereksinimli bireylerle bir araya gelerek sohbet etti. Kurum yetkililerinden mevcut durum hakkında bilgi alan Vali Dağlı, burada barınan gençlerle ve yaşlılarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Kurum sakinleri, Vali Dağlı’nın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)