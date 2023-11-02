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Çorum’un Kargı ilçesinde önceki gün öğlen saatlerinde iş makinesi taşıyan TIR’ın devrilmesi sonucu İl Özel İdaresi’nde görevli 2 işçi Rüstem Özdemir ve Yücel Sakallı hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı: “İlimiz Kargı ilçesi Uzunyurt Köyü hudutları içerisinde bulunan staplize malzeme ocağında işi tamamlanan İl Özel İdaremize ait iş makinesi, Kargı ilçesi Çepni köyü Yemişli Mahallesi hudutları içerinde bulunan staplize malzeme ocağında çalışmak üzere treylere yüklenmiş, iş makinesinin nakliyesi esnasında saat 13.00 sularında Çobanlar grup yolu üzerinde treylerin yoldan çıkarak yolun kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında İl Özel İdaremiz personellerinden Treyler Şoförü Rüstem Özdemir ve İş Makinesi Operatörü Yücel Sakallı vefat etmiştir. Valiliğimizce olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Trafik kazası sonucu vefat eden İl Özel İdarimiz personellerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” görüşüne yer verdi.