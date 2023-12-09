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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Ziraat Odası Başkanlığı’nı ziyaret eden Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Oda Başkanı Adem Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ile birlikte Ziraat Odası’na gelen Vali Dağlı, çiçeklerle karşılandı.

Ziraat Odası Başkanı Özdemir, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği Vali Dağlı’ya bir de plaket takdim etti.