Uğurludağ’da çıkan olaylar nedeniyle her iki taraf arasında yaşanan ve 31 Mart’tan günümüze kadar süren tartışmaları azaltmak amacıyla Vali Dağlı taraflarla görüşerek gergin ortamın ortadan kaldırılmasını istedi.

Toplantıda zaman zaman gergin anlar yaşandığı öğrenilirken, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın MHP’lilere karakolda silah çeken Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’a sert çıktığı bilgisine de ulaşıldı.

Vali Zülkif Dağlı’nın aracı olduğu toplantıda her iki taraf mutabakat sağlarken önümüzdeki Çarşamba günü Uğurludağ’da bir toplantı daha yapılacağı kaydedildi.

Vali Zülkif Dağlı tarafından yapılan toplantıya, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday ve MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek katıldı.