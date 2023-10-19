Tahmini Okuma Süresi: dakika

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediyesi Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, davetli konuşmacılar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı programa çevrim içi olarak katılan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, dünyadaki salgınlardan örnekler paylaşarak Covid-19 pandemisinin kısa kronolojisinden bahsetti. Türkiye’de tecrübe, güçlü liderlik, iş birliği, sağlık altyapısının yeterli ve esnek olması, mobil sağlık hizmetlerinin güçlü şekilde kullanılması, kamuoyunun sürekli ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gibi faktörlerin etkisiyle salgın yönetiminin başarılı bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Düzce ve Samsun’da pandemi sürecindeki yaptıkları çalışmalardan söz ederek programda emeği geçenlere teşekkür etti.



Protokol ve açılış konuşmalarının ardından programın paneller bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Yaşayanların yönetiminde “Tarihte Pandemiler” adlı ilk panelde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldırım sunumunu gerçekleştirdi.



Düzce Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Arbak’ın yönetiminde “Tıbbi Perspektiften Covid-19 Pandemisi” adlı ikinci panelde; Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk ile Düzce Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yıldız bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.