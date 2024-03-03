Çorum OSB’de Yönetim ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı’nı yöneten Vali Dağlı daha sonra beraberinde Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte bazı fabrikaları gezdi.

Vali Dağlı ve TSO Başkanı Başaranhıncal bu kapsamda OSB'de bulunan Era Makine'yı ziyaret ederek işletme sahibi Oğuz Katipoğlu'ndan tesisle ilgili bilgiler aldı.

Mantı, yufka ve erişte üretimi yapan Kemalöz Gıda'yı da ziyaret eden Dağlı ile Başaranhıncal, işletme sahibi Bülent Özdoğan ve Suat Atalay’dan tesisle ilgili bilgiler aldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ