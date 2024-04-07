Çorum Müftülüğü Şehit Ömer Faruk Darbaş 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Vali Dağlı, sınıfları tek tek gezerek çocuklarla bir araya geldi.

Çorum Müftülüğü Hayreddin Karaman Kız ve Erkek Kur'an Kurslarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Dağlı, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Dağlı, hafızlık eğitimlerini tamamlayan dört kız öğrenciye hafızlık icazetnamelerini vererek kendilerini tebrik etti, tüm öğrencilere de başarılar diledi.

Ziyaretlere Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da katıldı.

Editör: BÜLENT USLU