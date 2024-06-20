Ziyarete; Eskiköy Muhtarı Turabi Üreyen, Esençay Muhtarı Veli Alev, Kızılpınar Muhtarı Ekrem Uyar, Acıpınar Muhtarı Memduh Arıcı, Öksüzler Muhtarı Hüseyin Çoban, Arslanköy Muhtarı Seçkin Demirel, Erdek Muhtarı Kenan Çıtak, Çalyayla Muhtarı Mustafa Güreli, Dutçakallı Muhtarı Erdal Karabadan, İl Genel Meclis üyeleri Ümit Er ve Ömer Boyraz hazır bulundu.

Ziyaretle ilgili bir değerlendirme yapan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Sayın Valimize köylerimizin içme suyu, tarımsal sulama ve yol sorunları başta olmak üzere köylerimizin kırsal kalkınma projelerinden daha fazla destek almasını sağlayacak projelerin çoğaltılması üzerine muhtarlarımızın taleplerini birlikte aktardık. Muhtarlarımızın taleplerine olumlu ve yapıcı yaklaşan Valimiz, özellikle köylerin gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaları artıracaklarını ifade ettiler” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Tahtasız, muhtarlar ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ