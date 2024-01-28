Çorum Sanayi Sitesinde bulunan Zorlu Auto Vip'i ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İşletme Sahibi Elvan Zorlu'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Vali Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş'ı da Karataş Peugeout bayiinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Dağlı, umreden dönen Ziraat Odası eski Başkanı İş İnsanı Mehmet Sayan'ı Traktörcüler Sitesinde bulunan işyerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Dağlı, ayrıca Özak Gıda Sahibi Mehmet Özdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.