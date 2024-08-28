Üretim ve satış aşamaları hakkında Vali Zülkif Dağlı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyete bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkına, sağlıklı, güvenli ve daha kaliteli ekmek sunmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Aşgın BELTAŞ A.Ş. bünyesinde kurulan Halk Ekmek Fabrikası’nın sağlıklı ortamlarda üretim ve satış yaptığına dikkat çekerek “Amacımız halkımıza sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaktır” dedi.



Halk Ekmek Fabrikası’nın son derece modern bir tesis olduğunu, hijyene ve kaliteye önem verdiklerini ifade eden Başkan Aşgın “Fabrikamız tam otomatik, sağlık şartlarına uygun bir tesistir. Ekmek nakil araçlarımız ve ekmek kasalarımıza varana kadar üretimin ve satışın gerçekleştiği tüm aşamalarda hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Hammaddelerin girişinden ekmek üretimine kadar tüm aşamalar denetim altındadır” dedi.

Halk Ekmek Fabrikası’nı inceleyen Vali Dağlı ve beraberindeki heyet de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.