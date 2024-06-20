İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan etkinliklere Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezlerindeki kadın kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin nitelikli, kaliteli ve ticari açıdan kıymetli olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, kursiyerleri emekleri ve çalışmalarından dolayı kutladı.

Halk Eğitim Kurslarına talebin her geçen gün arttığını da belirten Vali Zülkif Dağlı, kurs sayılarını daha da arttırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vali Dağlı ve protokol üyeleri, ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezerek kursiyerlere başarılar diledi.