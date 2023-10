Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yoğun katılımın olduğu resepsiyonda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konuklarıyla yakından ilgilendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Resepsiyona; AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, Bayram Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Adli ve İdari Yargı mensupları, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.



“ORTAK DEĞERLERİMİZİ

ÖN PLANA ÇIKARALIM”

Program sırasında günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Dağlı, tüm katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Vali Dağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde milli birlik ve beraberliğin önemine değinerek ülkemizin muassır medeniyet hedefine ulaşmasında herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

“Ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı tazeleyelim ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çaba harcayalım” diyen Vali Zülkif Dağlı, Cumhuriyetin 100. Yıldönümünü kutlama bahtiyarlığına hep birlikte yetiştiğimizi, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutladığımızı, bu büyük bayramın milletimizin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarihi bir gün olduğunu hatırlattı.



Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ettiğimizi belirten Vali Dağlı; “Onlar, vatan topraklarını işgal eden düşmanlara karşı, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, büyük bir kahramanlık gösterdiler. Onlar, milletimizin ortak iradesini, tarihini, medeniyetini ve kültürel değerlerimizi koruyarak bizlere bu en büyük mirası bıraktılar. Kurtuluş mücadelesinde kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden ve her inançtan insanımızla birlikte, tek yürek oldular. O günkü yoksulluğa imkânsızlığa ve zorluklara rağmen, bu cennet vatanı kurtarmak için, bağımsızlık için mücadele ettiler. Onlar, tarihin akışını değiştiren bir destan yazdılar” dedi.

“CUMHURİYET, MİLLETİMİZİN ÖZGÜRLÜK

VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ESERİ”

Bugün Türk milletinin tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığını, Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseri olduğunu anlatan Vali Dağlı sözlerini şöyle sürdürdü: “ Cumhuriyetimizin kuruluşu, sadece Türk milleti için değil, esaret altında bulunan tüm dünya milletleri için de bir ilham kaynağı olmuştur. İnsan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir devlet olduğunu gösteren Cumhuriyetimiz, mazlum ve mağdur milletlere kardeşlik eli uzatan, adalet ve vicdan sahibi bir devlet olduğunu ortaya koymuştur. Mazlumun hep yanında olmuştur. Bu anlamda dünyaya örnek olmasından da gurur duyuyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, kültürden spora, bilimden teknolojiye kadar pek çok alanda önemli başarılar elde ettik. Uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştık. Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde aktif ve etkin bir rol oynamaya başladık. Türkiye'nin bu dönüşümü, milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde mümkün olmuştur.

“ÜLKEMİZ İÇİN KARARLILIKLA

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’yi daha ileri seviyelere taşımak için azim ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için çalışacağız. Savunma sanayimizi güçlendirecek, enerji bağımsızlığımızı sağlayacak, bilim ve teknoloji alanında öncü olacak projeleri hayata geçireceğiz. Şanlı tarihimizle gurur duyacak, atalarımızın zoru nasıl başarabildiklerinin bilincinde olacağız. Kültür ve medeniyet mirasımızı koruyacak, demokrasi ve insan hakları standartlarını yükseltecek, sosyal adaleti sağlayacak reformları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Devletimize sahip çıkacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Devletimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmek için gayret edeceğiz.

“TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN

HEP BİRLİKTE ÇALIŞALIM”

Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıldönümümüzü kutladığımız bu özel günde, kardeşlik bağlarımız güçlendirelim, ortak değerlerimizi ön plana çıkaralım. Birbirimize daha çok sevgi ve hoşgörü ile yaklaşalım. Ülkenin geleceğine yönelik umutlarımızı tazeleyelim ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çaba harcayalım.

Cumhuriyetimizin bu yüzyılında da “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’yi daha ileri seviyelere taşımak için azim ve kararlıkla çalışmaya devam edelim. Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için her türlü gayreti göstererek, hak ettiği yere gelmesi için her türlü mücadeleyi verelim. Bu hedeflere ulaşmak için, her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Daha ileriye gitmek, daha büyük başarılara imza atmak için birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışalım”

Konuşmanın ardından Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oda Orkestrası üyeleri Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkılardan oluşan bir müzik dinletisi sundu.

Programda Vali Dağlı ile Belediye Başkanı Aşgın, tüm konuklarla tek tek görüşerek sohbet etti, bayramlarını kutladı. Vali Dağlı kokteylle son bulan programda konuklarını kapıdan uğurladı.