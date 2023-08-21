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Çorum Valiliği görevine geçtiğimiz Perşembe günü öğleden sonra ilimize gelerek başlayan Vali Zülkif Dağlı ilk olarak Emniyet Müdürlüğü ile bir toplantı yaparak hem brifing aldı hem de ilimizin asayişi ile ilgili çalışmaları öğrendi.

Çorum Valisiği Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile biraraya gelerek ilimizin eğitimden, sağlığa, sanayiden, spora, sosyal hizmetlerden, çevreye kadar her konuda brifing alarak çeşitli talimatlar verdi.

Buna göre Vali Dağlı son üç günde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Sağlık Müdürlüğü Başkanları; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları ve Müftülük Koordinatörleri; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Genel Sekreter Yardımcıları ve Şube Müdürleri; İl Göç İdaresi Müdür Vekili Seçkin Yılmaz; Ticaret İl Müdür Vekili Durmuş Buyruk ve Şube Müdürleri; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Türcay Aksoy, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürleri ile biraraya gelerek hem kurumların faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı hem de genel durumu öğrendi.

Vali Zülkif Dağlı ayrıca Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın ile buluşarak Çorum, Sungurlu ve Osmancık Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.