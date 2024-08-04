Vali Zülkif Dağlı, ADEM’de dikiş, el sanatları ve Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim alan kursiyerlerle sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından Aile Destek Merkezleri’nin son derece önemli olduğunu, tüm ADEM'lerde kursiyerlerin çocuklarını bırakabilecekleri kreş ve oyun alanı bulunduğunu, bunun kursiyerlere sunulan önemli bir hizmet olduğunu belirten Vali Dağlı, il merkezi ve ilçelerde Aile Destek Merkezi sayılarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ziyarete Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de katıldı.

Editör: Haber Merkezi