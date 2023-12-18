Dağlı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos'ta göreve başladığında emniyet ve asayişi, huzur ve sükunu temini öncelik olarak belirlediklerini söyledi.

Emniyet ve jandarmanın tüm birimleriyle bu konuya yoğunlaştıklarının altını çizen Dağlı, “Çorum’daki görevimde 4 ayı tamamlamış bulunmaktayım. Bu 4 aylık süre zarfında Emniyetimizin il ve ilçe merkezlerimizde, Jandarmamızın ise kırsalda ve köylerimizde yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde etmiştir.” dedi.

Asayiş birimlerince son 4 ayda 25 bin adet devriye faaliyeti, 410 adet şok uygulama, 276 adet huzur uygulaması gerçekleştirildiğini aktaran Dağlı, 434 bin şahıs, 39 bin aracın sorgusu yapıldığını, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 1.342 şahıs yakalandığını ve kayıp olarak aranan 112 şahsın bulunduğunu bildirdi. Yürütülen çalışmalarda; 166 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet Av Tüfeği, 42 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 2.837 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildiğini kaydeden Dağlı, 112 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiğini ifade etti. Dağlı ayrıca okul önlerinde yapılan uygulamalar dışında okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri ile oyun eğlence alanlarında toplam 230 denetleme yapıldığını bildirdi.

Bundan sonraki süreçte de suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerini işaret eden Dağlı, suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Yıldıran katıldı.