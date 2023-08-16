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Son Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanan olan Vali Mustafa Çiftçi için veda yemeği düzenlendi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde Anitta Otel’de gerçekleşen veda yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, ilçe belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

“HİZMETKÂR OLDUK”

Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ederek yeni görev yerinde başarı dileyen Belediye Başkanı Aşgın duygu dolu bir konuşma yaptı. Aşgın “Valimizle muhabbetimizi ve sevgimizi sade Çorum değil tüm ülke biliyor. Ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde bu şehre birlikte hizmetkâr olduk. Allah’ın rızası ve milletin duası dışında hiçbir şeyi önümüze hedef koymadan aşkla çalıştık. Sayın valimizi, büyük bir onurla ve şerefle yolcu edeceğiz.

Bütün mazlumların umudu olan bir milletin mensubu olarak böyle devlet adamlarımız olduğu sürece Türkiye Yüzyılı hayal olmayacaktır. Yeter ki Valiler Çorum Valimiz gibi olsun, yeter ki tüm idari kadrolar ve TSK’lar önlerinde Allah’ın rızası ve milletin duasından başka bir hedef koymasınlar. Nasıl ki tarihte yeryüzünün gördüğü bu şanlı millet eşsiz destanlara imza atmışsa, bu duruşa sahip devlet büyüklerimizle beraber, Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok daha büyük başarılara yürüyeceğiz.” dedi.

“ŞEHRİMİZDE HOŞ BİR SEDA BIRAKIYOR”

Mutluğu ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın “Sayın Valimizin büyük şehre vali olarak atanması bizlere büyük mutluluk veriyor. Bu yönüyle mutluyuz ancak diğer yandan girmedik gönül bırakmayan tevazusu ile samimiyetiyle bitmek bilmeyen gayretiyle bu milletin gönlünde taht kuran bir valimizi uğurluyor olmanın hüznünü de yaşıyoruz. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan gönüllerde hoş bir seda bırakmaktır. Bu anlamda sayın valimiz şehrimizde hoş bir seda bırakarak ayrılıyor. Sayın valimizin yolu ve bahtı açık olsun. Sayın valimiz ve onun gibi bu milletin değerleriyle, tarihiyle barışık olanlar Allah’ın izniyle çok daha güzel yerlerde bu aziz millete hizmet etmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

“KALBİMİ BIRAKIYORUM”

Vali Çiftçi ise veda yemeğinde yaptığı konuşmada, Çorumla gönül bağının her zaman devam edeceğine vurgu yaptı. Vali Mustafa Çiftçi “Bu muhabbetimiz bundan sonra da devam edecek. Bir başka yere tayinim çıktığı için ayrılıyorum ancak gönlümü ve kalbimi burada bırakarak ayrılıyorum. Çorumlunun duasını almak hakkın rızasını kazanmanın gayreti içerisinde olduk. Bu sürenin sonunda Çorum halkı ile güzel bir diyalog kurduk. Bütün kesimlere dokunmaya gayret ettim. Herkesle iyi ilişkiler kurmanın çabası içerisinde oldum. Riyakâr bir şekilde davranmadan samimiyet içerisinde buradaki insanlara hizmet etmeye çalıştım. Görev süremizde insanlara faydalı olmanın gayreti içerisinde olduk. Yaklaşık 5 yıl boyunca halkımıza vatandaşlarımıza muhterem Çorum halkına hizmet etmeye gayret ettik. Çorum’u kendi memleketim olarak gördüm. Çorum’un bundan sonra da hak ettiği yere geleceğine inancım tam bu şehrin insanlarına güveniyorum Çorum’u ileride çok daha iyi yerlerde göreceğimiz bir şehir olacak bu şehre hizmet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi’ye Çorum’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Çorum anısına hediye takdim etti.

Vali Çiftçi program sonunda yemeğe katılan davetliler ile tek tek hatıra fotoğrafı da çekinmeyi ihmal etmedi.