Çorum’da TEDAŞ Çorum-Dodurga İlçe İşletme Şefliğinde iş hayatına başlayan, yaklaşık 13 yıllık TEDAŞ İl Müdürlüğü'ndeki yöneticilik görevinden sonra kurumun özelleşmesinden dolayı 2011 yılında Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne geçti. Burada 6 yıl süreyle İmar ve İskan Şube Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mustafa Bayra 2017 yılından itibaren ise Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü.

Vali Çiftçi, "Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne geldiği günden emekli olduğu son güne kadar görev yaptığımız zaman zarfında devletimiz ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlayarak, verilen görevi yerine getirilmesinde özverili gayretli ve başarılı çalışmasından dolayı şükranlarımı sunarım" dediği Bayrak'a emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler diledi.

(Volkan SINAYUÇ)