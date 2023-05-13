Annelerin, merhametin, şefkatin, fedakârlığın, yaşama sevincinin ve sonsuz sevginin adı olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, annelerin hayatlarımızdaki değerini ve önemini vurguladı.

Annelerin hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden kişiler olduğunu belirten Vali Çiftçi, annelerin haklarının hiçbir surette ödenemeyeceğini vurguladı. Çiftçi, annelerin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi ve hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için var gücüyle çabalamak gerektiğini ifade etti.

Vali Çiftçi, mesajında şunları söyledi: “Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir inancın mensupları olarak annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz. Ömrümüzün en büyük güç kaynağı, canımıza can katan annelerimizin hayır dualarıdır. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hâmîmiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin.

Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve beraberliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, her koşulda karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Vali Çiftçi annelerin değerini “Ana başa tâc imiş, Her derde ilaç imiş, Bir evlat pîr olsa da, Anaya muhtaç imiş” şiiri ile tamamlayarak bu dizeyle, annelerin hayatlarımız için ne anlam ifade ettiğini anlattı.

(Volkan SINAYUÇ)