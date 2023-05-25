Toplantıya ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birliğin yapacağı işlerin Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayarak, “İnşallah Türkiye’ye örnek çalışmalar yapacağız. Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’nin başkanlığındaki Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, tüm şehir genelinde önemli çalışmalara imza atacaktır. Bizler de belediyeler olarak birliğe elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Çorum nasıl başardı diye diğer illerimize tecrübe paylaşımı yapacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Toplantı öncesi birliğin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanı Vali Mustafa Çiftçi, “Belediyelerimizin güç birliği, doğru planlama ve koordineli çalışmalarıyla sorunların hızla giderileceğine inanıyorum. Çorum’umuza hayırlı olsun.” dedi.

Kuruluş çalışmaları 2021 yılında başlatılan Birliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Çiftçi, “Bugüne kadar birliğimizin örgütlenmesini tamamladık. Bu süreç içerisinde encümen toplantısı yaptık. Aldığımız kararlardan biri de bütçe ile ilgiliydi. Merkez ilçe ve ilçelerimizde 4 yer belirledik. Hayvanların bakımlarının yapılacağı, kısırlaştırılacağı doğal yaşam alanlarını tespit ettik. Meclis toplantısı ile birlikte bütçemiz teşekkül ettikten sonra hizmet alımı suretiyle Sahipsiz Sokak Hayvanlarının toplanıp, kısırlaştırılıp bakımının yapılması ve doğal yaşam alanları oluşturuluncaya kadar aldığımız yere bırakma şeklinde faaliyetlerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.