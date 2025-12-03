Çorum Valisi Ali Çalgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak toplumların gelişmişlik düzeyinin engellilere sağlanan erişilebilirlik ile ölçüldüğünü söyledi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını güçlendiren politikaların önemine dikkat çekerek onların başarılarının toplumun tümüne de ilham verdiğini söyleyen Vali Ali Çalgan, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen bu özel günün, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak, onların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata eşit katılımını destekleyen evrensel bir çağrı niteliği taşıdığını kaydetti.

3 Aralık tarihinin engelliler için kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi, insan haklarının korunması ve eşit yaşam koşullarının sağlanması yönünde uluslararası bir hatırlatma işlevi gördüğünü de belirten Vali Çalgan mesajında şu görüşlere yer verdi: “ Milletimiz, insana değer vermeyi en yüce görev olarak gören bir anlayışa sahiptir. “İnsanın kıymetini insan bilir” sözünde de ifade edildiği gibi, toplumun gücü insana verilen değerle ölçülmektedir. Bu bakış açısıyla engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek ve onların sosyal, kültürel hayata tam katılımını sağlamak, devletimizin ve toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak her adım, destekten öte; toplumsal dayanışmanın ve insana verilen değerin göstergesidir. Hep birlikte kapsayıcı bir toplum inşa etmek ve herkes için eşit fırsatlar sunmak, geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır.

Son yıllarda engelli bireylerimiz, spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda önemli başarılara imza attılar. Dünyada ülkemizi gururla temsil eden sporcularımız, azim ve kararlılıklarıyla madalyalar kazandı. Sanatın farklı dallarında eserler ortaya koyan engelli sanatçılarımız, kültürel zenginliğimize değerli katkılar sunmaktadır. Akademik alanda öne çıkan öğrencilerimiz, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında yaptıkları çalışmalarla bilime ışık tutmaktadır. Kamu ve özel sektörde görev alan engelli bireylerimiz ise üretkenlikleri ve sorumluluk bilinciyle iş dünyasında örnek olmaktadır. Tüm bu başarılar, engelliliğin bir engel değil; azim, özgüven ve kararlılıkla aşılabilecek bir durum olduğunu göstermektedir.

Engelli bireylerimiz, topluma kattıkları değerlerle hepimize ilham vermektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir engel bireysel bir tercih değildir ve her sağlıklı insan, bir gün engelli olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda farkındalığın artmasına ve engelli bireylere yönelik daha fazla sorumluluk üstlenilmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, her koşulda inanç ve kararlılıkla yolunu sürdüren, topluma örnek olan tüm özel gereksinimli bireylerimiz ile fedakâr ailelerine; huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi