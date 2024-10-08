Çorum Valisi Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Çorum OSB’den brifing aldı.

Kısa bir süre önce Çorum Valisi olarak göreve başlayan Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü’nün çalışmalarını değerlendirmek amacıyla bir brifing aldı. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Brifinge, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ve Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın da katıldı. Vali Çalgan, brifingde Çorum sanayisinin genel durumu ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Sanayinin gelişimi için atılan adımların önemine vurgu yapan Vali Ali Çalgan, yerel sanayicilere destek verilmesinin ve yeni yatırımların teşvik edilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Toplantıda, Çorum’un sanayi potansiyelinin artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi için çeşitli stratejiler üzerinde duruldu. Vali Ali Çalgan, bu süreçte yerel yönetim, sanayi kuruluşları ve diğer paydaşlarlaiş birliğinin önemine değindi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum sanayisinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için gereken desteklerin sağlanacağını ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK