19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Buhara Kültür Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” programına Vali Yardımcısı Yeli Mercan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile kurum müdürleri katıldı. 
Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Vali Çalgan, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi. 

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Editör: HABER MERKEZİ