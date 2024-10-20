Türkiye’ye diplomatik görüşmeler kapsamında çalışma ziyareti gerçekleştirilen Bakan Damka ile Sağlam arasında 10 Ekim 2024 tarihinde Türkiye ve Kosova’da gerçekleştirilebilecek ticari anlaşmalar ve uluslararası etkinlikler hakkında fikir alışverişinin yapıldığı bir görüşme gerçekleşti.

Öte yandan görüşme sonrasında Bakan Damka, Sağlam tarafından İskilip’e davet edildi. Ahmet Sağlam görüşme ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Fikrim Damka ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemize diplomatik görüşmeler kapsamında çalışma ziyareti gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Fikrim Damka ile 10 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da Türkiye’de ve Kosova’da gerçekleştirilebilecek ticari çalışmalar ve uluslararası etkinler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Bakana ilgi ve alakası için en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi sunar, bu çalışma ziyaretinin Türkiye ve Kosova ilişkilerinde hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ederiz. Bakan Bey'i İskilip’e davet ettik, İskilip'imize çok selam söylediler. Uygun bir zamanında İskilip’imizde ağırlayacağız inşallah.”

Editör: HABER MERKEZİ