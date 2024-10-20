Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ile görüşen Tahtasız, sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak, Çorum’u hak ettiği seviyeye ulaştırmak için hep birlikte mücadele ettiklerini, temel sorunları meclis gündeminde dile getirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

Ziyarete; Belediye Meclis Üyeleri Didem Tokgöz, Sedat Genç, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile bazı partililer de katıldı.

Dernek Başkanı Arap Filiz, Başkan Yardımcıları Alaattin Yıldırım, Yusuf Akça, eski dernek başkanı Ali Rıza Yıldırım, dernek üyeleri gazeteci Servet Seyfettin Mete ve Muharrem Gökay tarafından ağırlanan Tahtasız, yerel ve genel gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dernek Başkanı Arap Filiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Tahtasız’a başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ