MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 19 Ekim ''Muhtarlar Günü'' nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Dеmоkrаsinin ilk uygulama alanını oluşturan muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu belirten Çıplak, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.

Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.

Devleti ve milletimizi aynı anda temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi