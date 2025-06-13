Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu, Vali Çalgan ile makamında biraraya geldi. Vali Çalgan ziyarette Şehit babası Uslu ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

Vali Ali Çalgan, aziz şehidin emaneti olan ailesine duyduğu derin hürmeti ifade ederek, vatan uğruna fedakârlık gösteren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle andığını belirtti. Devletin ve milletin, şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajını yineleyen Vali Çalgan, şehit babası Sadık Uslu'ya sabırlar diledi.

Bilindiği gibi Mustafa Uslu’nun şehit olmadan önce annesine söz verdiği ev ilimiz Bayat İlçesi’ne bağlı Çukuröz Köyü’nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve Çorum Valiliği aracılığıyla yıkılan eski evinin yerine yeniden yapılmaya devam ediliyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR