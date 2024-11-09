Sağlık sektörünün önde gelen isimleri de Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Çorum'da yürütülen sağlık çalışmaları masaya yatırıldı.

Vali Ali Çalgan son olarak Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, Kızılay Derneği Şube Başkanı Mustafa Bilgin, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.

Vali Çalgan ile yapılan görüşmede, ilimizde sağlık alanında yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Sağlık sektörü temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunan Vali Ali Çalgan, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek heyete teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Editör: SELDA FINDIK