Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen “Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatımıza 9.200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni”nde Çorum Valisi Ali Çalgan da hazır bulundu.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılan törende Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 yeni araç hizmete alındı. Törene katılan Çorum Valisi Ali Çalgan da araç filosunu yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında güvenlik birimlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek yeni araçların operasyonel kapasiteyi artıracağını söyledi. Güvenlik güçlerine de seslenen Erdoğan: “Suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur” diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin gelişen teknolojiye, değişen suç profillerine ve yeni tehdit alanlarına karşı daha güçlü durabilmeleri için nitelikli araçlarla donatılmalarının bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken İçişleri Bakanı Yerlikaya da “9 bin 200 yeni aracın hizmete alınması, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür. Her alanda yükselen Türkiye'nin, güvenlik alanında dünyaya örnek olan yürüyüşünün yeni bir adımıdır” dedi.

Çorum Valisi Çalgan, tören sonrası yaptığı değerlendirmede, güvenlik teşkilatlarının modern araçlarla desteklenmesinin hem Çorum’da hem de Türkiye genelinde hizmet kalitesini yükselteceğini ifade etti.

Teslim edilen araçlar; asayiş, trafik hizmetleri, kıyı güvenliği ve sınır güvenliği görevlerinde kullanılmak üzere ilgili birimlere dağıtılacak.

