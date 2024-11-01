Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında milletvekilleri ve belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Vali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve bazı ilçe başkanlarının katılımıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yapılan ziyarette, Çorum'da devam eden ve başlayacak projelere destekleri için teşekkür edildi.

Editör: Haber Merkezi